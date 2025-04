Dipartimento famiglia di Fi, Addamo responsabile a Lentini

La Senatrice Daniela Ternullo, responsabile nazionale del Dipartimento Famiglia di Forza Italia, ha appena ufficializzato la nomina di Maria Cristina Addamo in qualità di nuova Responsabile del Dipartimento Famiglia del Partito per la città di Lentini.

Maria Cristina Addamo, nata a Lentini il 16 settembre 1978, vive e opera nella città che l’ha vista crescere. Da sempre impegnata nel sociale, ha maturato una significativa esperienza all’interno dell’Azione Cattolica Italiana e del “Gruppo Famiglie”, dedicandosi con passione alle attività di catechesi e al supporto dei più giovani. Nel suo percorso professionale ha mosso i primi passi come agente assicurativo presso ricoprendo successivamente il ruolo di Agente in attività finanziaria.

«Con Maria Cristina Addamo – dichiara la Senatrice Ternullo – il Dipartimento Famiglia di Forza Italia a Lentini si arricchisce di una figura di grande sensibilità e competenza, capace di ascoltare il territorio e interpretarne i bisogni. A lei rivolgo i miei più sentiti auguri di buon lavoro, certa che saprà rappresentare con impegno e dedizione i valori del nostro partito, mettendo al centro la persona, la famiglia e la comunità».

La nomina conferma la volontà di Forza Italia di radicare sempre più la propria presenza sui territori, valorizzando competenze e storie personali di chi si spende quotidianamente per il bene comune.