Lite nella vita dei pub a Francofonte, 17enne morto accoltellato

Un diciassettenne è morto dopo essere stato accoltellato ieri sera a Francofonte, nel Siracusano, raggiunto da un fendente al termine di una lite con un ventunenne scoppiata nella centrale via Nastro Azzurro, la cosiddetta "via dei pub".

Sembra che i due avessero bevuto.

La vittima è caduta a terra in una pozza di sangue e nonostante il rapido intervento dei soccorsi per il giovane non c'è stato nulla da fare. La notizia ha sconvolto la comunità, gettando un'ombra sulle celebrazioni pasquali. Indagano i carabinieri.