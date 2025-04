Incidente stradale a Misilmeri, coppia estratta dalle lamiere di una Dacia

Incidente sulla strada statale 121 Palermo-Agrigento, nei pressi dello svincolo per Misilmeri, dove una Dacia Duster guidata da un uomo, si è scontrata con un'Alfa Romeo Mito ed è finita in un terrapieno. Il conducente della Dacia e una donna che era seduta sul sedile anteriore sono rimasti incastrati nella vettura. Per tirarli fuori è servito l'intervento dei vigili del fuoco, la squadra 21 di Villafrati, che ha liberato i due feriti consegnandoli ai sanitari del 118. Illeso il conducente dell'Alfa. Sono intervenuti anche gli agenti della polizia municipale di Misilmeri che hanno effettuato i rilievi.