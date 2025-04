Terremoto 3.3 a Noto, nessun danno a persone o cose

Una scossa di terremoto di magnitudo 3,3 si è verificata alle 12,57 con epicentro a Noto a una profondità di 27,9 chilometri. La terra ha tremato anche in provincia di Ragusa, ma il sisma è stato avvertito solo in alcune zone della provincia di Ragusa. La scossa è stata registrata dalla sala sismica dell’INGV di Roma. Non si registrano danni a cose e a persone. Pare che si tratti di una normale attività sismica dell’area che da qualche giorno è interessata da scosse telluriche che al momento non destano alcuna preoccupazione.