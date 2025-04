La morte del Papa, il cordoglio delle istituzioni siciliane

Anche le istituzioni siciliane ricordano Papa Francesco nel giorno della sua morte.

"La notizia ci colpisce nel cuore - dice il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani -. Francesco è stato una guida spirituale illuminata, un faro di speranza, giustizia e umanità in un tempo segnato da divisioni, sofferenze, guerre e disuguaglianze. Con il suo magistero, ha saputo parlare a tutti, credenti e non, con parole semplici e gesti forti, capaci di risvegliare le coscienze e indicare la via del bene comune. Alla Sicilia, terra che ha amato e visitato, lascia un'eredità preziosa: l'invito a guardare ai più fragili, ad accogliere con misericordia, a costruire una società più giusta e solidale. Che il Signore lo accolga nella pace eterna e che il suo esempio continui a ispirare le nostre comunità".

Schifani, in segno di lutto, ha disposto l'esposizione a mezz'asta delle bandiere a Palazzo d'Orleans.

"La scomparsa di Papa Francesco nel giorno del Lunedì dell'Angelo segna tutta la comunità cristiana. Un gigante di umiltà che fino all'ultimo non si è risparmiato, uno straordinario innovatore che ha cambiato per sempre la Chiesa cattolica", afferma il presidente dell'Assemblea Regionale Siciliana Gaetano Galvagno Francesco. "Ho ancora impresso l'avvio del suo pontificato con la prima visita pastorale proprio nella nostra terra, nell'isola di Lampedusa, tutti capimmo subito che era appena iniziata una nuova era", aggiunge Galvagno.

Anche in Sicilia, su invito dell'Anci, tutti i Comuni esporranno in segno di lutto bandiere a mezz'asta.

Il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla, ricorda "il messaggio di fraternità e solidarietà" che il Pontefice ha trasmesso dal capoluogo siciliano, in occasione della sua visita del 2018:

"Un messaggio - afferma Lagalla - ribadito nella visita alla Missione di Biagio Conte, anch'egli, come Francesco, difensore degli ultimi e contro ogni diseguaglianza. In quella visita, avvenuta nel giorno in cui si ricordava l'anniversario dell'uccisione di padre Pino Puglisi, resta indimenticabile anche l'appello ai mafiosi a convertirsi, ricordando che non si può essere fedeli e legati a cosa nostra allo stesso tempo. Tutti questi sono messaggi che resteranno scolpiti nella storia e ancora oggi necessari alla città".

“Perdiamo una guida spirituale autentica, un uomo che ha saputo incarnare con semplicità e forza il messaggio evangelico, dimostrandosi vicino agli ultimi, ai poveri ed ai sofferenti, rappresentando in questi 11 anni da Papa una luce di speranza in tempi difficili. Fino all’ultimo è stato un esempio di vita che sono sicuro ispirerà il cammino delle future generazioni. Grazie Papa Francesco”.

"La morte di Papa Francesco lascia un vuoto immenso. Le sue parole di pace, i gesti di misericordia e il costante richiamo alla fratellanza tra i popoli resteranno un faro per le generazioni future. Ha voluto 'una chiesa povera per i poveri'. Indimenticabile, per noi siciliani, il primo viaggio del suo pontificato a Lampedusa nel 2013, per promuovere l'accoglienza e la creazione di 'ponti, non muri tra i popoli'". Così il segretario regionale del Pd Sicilia, Anthony Barbagallo, commentando la scomparsa di Papa Francesco.

"Era venuto 'dalla fine del mondo', come egli stesso aveva detto nel giorno della sua elezione, ha tuonato contro 'la globalizzazione dell'indifferenza'. Ho avuto il piacere di incontrarlo alcune volte, nelle mie vesti di presidente del Senato. In questo momento mi tornano alla memoria i gesti e le parole dell'incontro con i parenti delle vittime di mafia, nella veglia per il 21 marzo 2014, e la sferzante omelia ai parlamentari del 27 marzo 2014 quando, di prima mattina, esordì con un severo ammonimento: 'I peccatori pentiti sono perdonati. I corrotti no, perché rifiutano di aprirsi all'amore'. Con la scomparsa di Papa Francesco si spegne una vita che ha offerto una testimonianza unica di impegno e coraggio, sorretta da una incrollabile fede.

Nei suoi anni come Pontefice, Bergoglio è stato una saggia guida che ha illuminato le esistenze di milioni di donne e uomini, cattolici e non. Il mondo oggi perde un leader che ha saputo indicare all'umanità - con parole ed azioni semplici quanto efficaci - l'urgenza di impegnarsi ogni giorno per rendere il mondo migliore". Così sui social Pietro Grasso, presidente della Fondazione Scintille di Futuro.