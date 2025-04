Carabinieri donano uova pasquali ai pazienti dell'Oda di Pedara

In un clima di festa e sincera partecipazione, i Carabinieri hanno fatto visita alla Fondazione ODA “Maria Santissima del Carmelo” di Pedara, un centro specializzato nell’assistenza e nella riabilitazione di persone con disabilità, che accoglie circa 100 pazienti di diverse età con difficoltà psico-motorie, operando in convenzione con l’ASP di Catania. In occasione delle festività pasquali, i militari della Stazione di Pedara, accompagnati dal Comandante della Compagnia di Acireale, dal Sindaco Alfio Cristaudo e dai volontari dell’Associazione “Ultreya”, hanno trascorso alcune ore all’interno della struttura, condividendo un momento di festa con i pazienti e il personale sanitario, che ha accolto tutti con grande calore e disponibilità. Durante la visita, sono stati donati ai pazienti dolci pasquali e uova di cioccolato, semplici gesti pensati per regalare un sorriso e far sentire la presenza delle istituzioni in un momento dell’anno così sentito. ​A rendere ancora più speciale l’incontro è stata la presenza dei Carabinieri del Nucleo Cinofili di Nicolosi, accompagnati dai loro inseparabili compagni a quattro zampe. Abituati a operare in contesti complessi, dalla ricerca di sostanze stupefacenti o esplosivi fino al soccorso alla popolazione, per un giorno hanno messo da parte l’uniforme operativa per trasformarsi in compagni di gioco. Dopo una breve dimostrazione delle loro abilità, i cani dell’Arma si sono lasciati coccolare e accarezzare dai pazienti, regalando un momento di autentica empatia e leggerezza. La mattinata si è conclusa tra sorrisi, curiosità e tanta allegria, lasciando un ricordo dolce e spontaneo nella quotidianità della struttura, all’insegna della vicinanza, dell’umanità e della condivisione.