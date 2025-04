Seconda medaglia d'oro a Londra per il Maracujello liquore di Terrasini

Seconda medaglia d'oro a Londra per il Maracujello, liquore siciliano, dell'orto di Rosolino Palazzolo di Terrasini (Palermo).

Premiato ancora una volta con medaglia d'oro al London Tasting Awards 2025.

Tutto inizia nel 2012, quando Palazzolo decide di realizzare il suo sogno: creare un liquore unico, che racchiuda l'essenza della Sicilia.

Dopo anni di esperimenti e ricerche, nasce il Maracujello, un liquore dal colore dorato realizzato con una varietà di maracuja, il frutto esotico della passione, che l'imprenditore ha sapientemente coltivato e integrato nella sua creazione. Dopo la medaglia d'oro in Francia ora l'Orto di Rosolino riceve la seconda medaglia d'oro per il suo Maracujello.