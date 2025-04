Siracusa, controllati esercizi commerciali alla Borgata: venti sanzioni

Per aderire alla maggiore richiesta di sicurezza pervenuta dai residenti del quartiere “Borgata” agenti della Polizia di Stato, in servizio alle Volanti della Questura di Siracusa e al Reparto Prevenzione Crimine della Sicilia Orientale di Catania, coadiuvati da personale della Polizia Municipale, hanno eseguito, nel pomeriggio di ieri, un mirato servizio con l’adozione di numerosi posti di controllo nella zona interessata, l’identificazione di numerose persone italiane e straniere e attente verifiche alle attività commerciali della zona. Gli intensi controlli, iniziati nel pomeriggio, si sono protratti fino alla serata. In tale scenario operativo sono state identificate 105 persone, controllati 44 veicoli ed elevate 20 sanzioni amministrative per violazione al Codice della Strada (tra le infrazioni più ricorrenti: uso del telefonino durante la guida, mancanza di copertura assicurativa, guida senza patente e mancanza della revisione del mezzo). Inoltre, nella stessa serata, i poliziotti hanno effettuato dei controlli amministrativi in 8 esercizi commerciali della Borgata per verificare la presenza di soggetti in stato di alterazione alcolica e il rispetto delle condizioni igienico sanitarie.