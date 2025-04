L'omaggio al Papa divide il Parlamento, accuse di Pd e M5s

L'applauso bipartisan più convinto è per Matteo Renzi, che cita Fabrizio De André: "Nel vedere quest'uomo che muore, madre io provo dolore, madre ho imparato l'amore".

Per il resto, anche la commemorazione di Papa Francesco in Parlamento è l'occasione per misurare le fratture della politica.

Con Giorgia Meloni che si mette la mano sul volto alla fine del discorso di Elly Schlein, secondo cui il Pontefice morto "non merita l'ipocrisia" di chi "deporta i migranti". "Ipocrisia" è la parola che usa anche Giuseppe Conte, per liquidare "i vaniloqui" di chi "ignorava i suoi moniti contro le parole di odio e la logica della guerra".

Insegnamenti e gratitudine sono invece i concetti ricorrenti nel discorso della premier, un concentrato di ricordi personali e momenti pubblici vissuti al fianco di Bergoglio, un papa che "ha rotto gli schemi" ed è "entrato nel cuore delle persone".