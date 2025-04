Litiga con un commerciante e gli incendia l'auto: arrestato a Reggio Calabria

E' accusato di avere dato alle fiamme l'auto del titolare di un'attività commerciale con il quale in precedenza aveva avuto una lite per futili motivi: un uomo è stato arrestato e posto ai domiciliari dai carabinieri a Reggio Calabria.

L'episodio risale alla tarda serata del 28 febbraio scorso quando nel quartiere Cataforio le fiamme di quello che era apparso sin dai primi riscontri come un atto doloso, distrussero una vettura danneggiando anche anche una palazzina adiacente.

I militari intervenuti sul posto, avviarono le indagini per chiarire le cause dell'accaduto e risalire alle responsabilità degli autori.

Nel corso delle settimane successive, l'attività investigativa, coordinata dalla Procura di Reggio Calabria diretta da Giuseppe Lombardo, si è ulteriormente intensificata grazie all'analisi delle immagini acquisite da diversi impianti di videosorveglianza presenti nell'area.

I filmati, insieme alle altre informazioni raccolte, hanno così permesso ai militari di ricostruire la dinamica dell'evento e di risalire all'identità del presunto autore dell'incendio. Da qui l'emissione del provvedimento cautelare.