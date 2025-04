Caltanissetta: guasto alla condotta Ancipa - Blufi, Siciliacque sospende fornitura

Il fornitore di sovrambito Siciliacque ha comunicato nella tarda serata di ieri per le vie brevi che, a causa di un guasto riscontrato lungo la condotta Ancipa - Blufi, ha dovuto interrompere la fornitura destinata ai comuni di Caltanissetta, San Cataldo e Serradifalco. Per effetto di ciò Caltaqua – Acque di Caltanissetta SpA, gestore del servizio idrico integrato per il territorio della provincia di Caltanissetta, ha consequenzialmente rimodulato la programmata distribuzione come di seguito indicato in dettaglio: - Caltanissetta : restando operativa solo la fornitura dall’acquedotto Madonie per circa 75 l/s, non sarà possibile garantire l’erogazione H24 ad eccezione delle utenze Ospedale e Carcere che saranno regolarmente servite. Distribuzione garantita altresì nel centro storico Sant’Anna e Centro Balate. - San Cataldo: distribuzione sospesa. - Serradifalco: distribuzione sospesa. Caltaqua, scusandosi per gli inevitabili disagi indipendenti dalla propria operatività, renderà tempestivamente noto ogni utile aggiornamento man mano che sarà reso disponibile.