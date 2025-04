25 Aprile: Mannino "celebriamo valori della nostra democrazia"

"Il 25 aprile è la giornata in cui si celebrano i valori della nostra democrazia. La libertà dall'oppressione nazifascista e dal sopruso, l'uguaglianza di tutti di cittadini, i diritti, la giustizia sociale. Siamo nelle piazze per ribadirlo. E questo non è in contraddizione con la giornata di lutto che stiamo vivendo per la scomparsa di Papa Francesco, che questi valori sottolineava e ha incarnato col suo magistero. Valori che vanno confermati sempre, soprattutto nei giorni più difficili". Così il segretario generale della Cgil Sicilia, Alfio Mannino, a Catania per la manifestazione in occasione del 25 aprile.