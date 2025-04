Modica, cerimonia per il 25 Aprile: corona d'alloro al Monumento ai Caduti

Con una sobria cerimonia, è stato celebrato a Modica il 25 Aprile, ottantesimo anniversario della Liberazione. "Assieme all’assessore Piero Armenia, al Presidente del Consiglio comunale Maria Cristina Minardo, esponenti del consesso cittadino, ai rappresentanti in Città delle Forze dell’ordine, delle associazioni, con i rappresentanti delle organizzazioni sindacali e con i vertici e gli agenti della nostra Polizia Locale e il loro comandante Rosario Cannizzaro - scrive la sindaca, Maria Monisteri - abbiamo celebrato stamattina il 25 aprile. Alle 9, due agenti della Polizia locale, hanno deposto una corona al Monumento ai Caduti nell’omonima piazza, in ricordo di quanti, sacrificando la loro vita, hanno consentito ad ognuno di noi di vivere in un Paese libero e di pace”.