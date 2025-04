Marina di Modica, primi interventi nelle strade dissestate

Primi interventi di sistemazione delle strade dissestate a Marina di Modica. Ne dà comunicazione l'assessore alle Manutenzioni, Piero Armenia. "Si tratta di un primo step di opere manutentive che riguarda le situazioni più complicate. Già nei primi giorni della prossima settimana - afferma Armenia - porteremo a termine tutti gli altri interventi previsti in modo da sistemare le arterie interne e ad immediato ridosso della località balneare Bandiera blu. Oltre agli interventi a Marina di Modica, gli operai della ditta incaricata hanno provveduto a sistemare anche le strade della zona ASI, coprendo buche che rendevano complicato percorrerle”.

Altri interventi di manutenzione sarebbero necessari nella zona del Polo commerciale, nel tratto che conduce in contrada Michelica, e nella Circonvallazione Ortisiana. Una situazione di pericolo si registra in via Nazionale dove, nel senso di marcia Modica-Sacro Cuore, sotto il costone di Monserrato, una caditoia è sprofondata per diversi centimetri.