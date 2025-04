Ragusa, Castello di Donnafugata: su gestione e manutenzione dibattito aperto

“Non precipitiamo i tempi. Le ultime dichiarazioni sul castello di Donnafugata, rese dal sindaco, danno già per scontato che sarà Civita Logos, ancorché la commissione abbia effettuato una selezione, come dire, preliminare in tal senso, a gestire il castello di Donnafugata. Ma, in realtà, non è ancora così. Visto che, prima di ogni altra cosa, ci sarà il passaggio in seno al civico consesso”. Lo afferma il consigliere comunale del movimento Cinque Stelle, Sergio Firrincieli, che stigmatizza le affermazioni del primo cittadino e aggiunge: “Se lui è certo che i consiglieri che afferiscono alla sua maggioranza, e non solo, valuteranno la proposta in maniera positiva, buon per lui. Vorrebbe dire che il sindaco ha già consegnato le chiavi dell’antico maniero a Civita Logos. Di fatto, però, non può essere così e queste dichiarazioni sono da leggere come una pesante ingerenza del primo cittadino sulle funzioni del civico consesso con riferimento alla gestione e alla questione del partenariato pubblico speciale del castello di Donnafugata. Quindi, il sindaco faccia il suo lavoro, la sua proposta sarà valutata, il consiglio comunale deciderà.

Sul Castello e sulla sua importanza a livello turistico, interviene il consigliere comunale della lista Cassì Sindaco, Daniele Vitale che non entra, tuttavia, nel merito della gestione, focalizzando l'attenzione sulle opere di manutenzione. “Il castello di Donnafugata - dice Vitale - rappresenta, da anni ormai, uno dei punti di riferimento per il turismo della nostra città. I numeri sono in crescita. E sono destinati ad aumentare ancora di più nel corso di questo 2025. Come già testimoniato in occasione delle festività pasquali e come sono certo accadrà, grazie alla possibilità di potere usufruire di un orario di ingresso continuato, in occasione dei ponti festivi del 25 aprile e del 1 maggio. “E’ indubbio che stare dietro alla manutenzione di un edificio così grande e articolato non sia semplice ma, allo stesso tempo, non si può negare che questa amministrazione comunale non abbia concentrato le proprie attenzioni sul castello se è vero, come è vero, che in tutti questi anni non sono mancati i progetti ideati e le opere realizzate.