Elezioni ex Province, Fdi a Siracusa indica di votare scheda bianca alla presidenza

Il partito di Fratelli d’Italia ribadisce la propria linea politica con fermezza e chiarezza. Chi risulta autosospeso dal partito e ha intrapreso percorsi politici alternativi e’ naturalmente libero di tale scelta, ma comporta l’impossibilità di continuare a occupare ruoli, spazi decisionali o simbolici all’interno di Fratelli d’Italia, sia a livello provinciale sia in sede regionale. Ogni interlocuzione a Roma o altrove non potrà in alcun modo scavalcare le decisioni assunte dagli organi territoriali e dal Coordinamento regionale, poiché le regole valgono per tutti e non sono previste deroghe individuali.

In vista delle imminenti Elezioni Provinciali di Siracusa, viene confermata l’indicazione di esprimere scheda bianca per l’elezione del Presidente del Libero Consorzio, non essendo emersa una candidatura pienamente in linea con i nostri programmi. Contestualmente, l’unico sostegno elettorale ammesso per gli iscritti e i rappresentanti di Fratelli d’Italia è alla lista ufficiale del partito: chi decide di sostenere altre liste o candidati si pone automaticamente fuori dal perimetro di Fratelli d’Italia.

Siamo la principale forza politica del Paese e questo ruolo comporta un dovere di unità, lealtà e responsabilità. Siamo aperti al confronto leale, ma non tollereremo personalismi o tentativi di indebolire l’azione comune. Manteniamo salda la coesione interna, sosteniamo con convinzione i nostri candidati e continuiamo a lavorare al fianco del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, per la crescita e il rilancio del territorio siracusano e dell’intera Sicilia.

la nota è firmata da Luca Sbardella – Commissario regionale Fratelli d’Italia Sicilia e Salvo Coletta – Commissario provinciale Fratelli d’Italia Siracusa