Bloise commissario straordinario del Parco della Sila

L'avvocato Liborio Bloise, 57 anni, originario di Cassano Ionio e residente a Castrovillari, è il nuovo commissario straordinario del Parco nazionale della Sila. La nomina è stata firmata dal Ministro dell'Ambiente, Gilberto Pichetto Fratin.

É stato lo stesso Bloise a rendere nota, con un comunicato, la sua nomina.

"Desidero innanzitutto porgere - ha dichiarato Bloise - un sentito ringraziamento al Ministro Pichetto Fratin per l'incarico affidatomi. Il ruolo di Commissario straordinario del Parco nazionale della Sila è una nuova ed entusiasmante sfida che con spirito di servizio mi sento di intraprendere per contribuire a valorizzare il grande territorio calabrese. La Calabria ha bisogno di tanto impegno da diverse angolazioni, per agganciare e spingere la sfida di rinnovamento intrapresa dal presidente Occhiuto, che ringrazio ed al quale mi legano sentimenti di stima e di antica amicizia. E grazie ancora all'onorevole Francesco Cannizzaro che ha voluto candidarmi per questo ruolo, nella visione di una nuova squadra di classe dirigente, che miri all'esaltazione delle reali occasioni di sviluppo di un territorio che ha fortemente bisogno di una nuova narrazione".

"All'onorevole Gianluca Gallo - ha detto ancora Liborio Bloise - rivolgo un ringraziamento che non ha bisogno di stile, tale è il legame e tali le condivisioni che ci vedono al lavoro da sempre.

Opererò per questo territorio con la convinzione che il Parco nazionale della Sila non è un territorio sottoposto a vincoli ambientalistici, ma è, nello spirito della legislazione, un'occasione di sviluppo che deve puntare sempre meglio e sempre più a essere volano di più economia per i suoi territori e ad attrarre quindi sempre maggiori visitatori. Penso agli impianti di sport invernali, ai sentieri naturalistici, alle colture tipiche di quei territori, alla biodiversità, alla valorizzazione dell'agricoltura di qualità e all'enogastronomia come rilancio delle nostre antiche tradizioni. Valorizzerò appieno, in un ruolo sinergico, l'apporto che certamente potrà giungermi dai Presidenti di Provincia, ricadenti nell'area del Parco, nonché dal ruolo dei Sindaci tutti, che vorrò incontrare già nei prossimi giorni. Ancora grazie, quindi, per la pioggia di affetto che sto registrando in queste ore, che mi lusinga e mi apre a più responsabile e rinnovato entusiasmo. Lavoriamo insieme per la nostra Calabria".