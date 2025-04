Tiziano Spada deposita 'Orizzonte Solarino', domani comizio rionale

È stata presentata il 25 aprile, negli appositi uffici del Comune, la Lista Orizzonte Solarino a sostegno della candidatura a sindaco di Tiziano Spada. Giovani, professionisti e profili di esperienza in una lista da 12 nomi che rappresenta le anime civiche che hanno condiviso la candidatura a primo cittadino di Spada in vista delle elezioni amministrative del 25 e 26 maggio.

“Abbiamo scelto appositamente il giorno della Festa della Liberazione per dare avvio al nostro percorso - sottolinea Spada -. Una giornata che rappresenta al meglio valori e principi di libertà, partecipazione e democrazia, da custodire e rinnovare ogni giorno con l’impegno di tutti”.

Tiziano Spada aggiunge: “La lista e il nostro programma incarnano la visione che abbiamo di Solarino. Voglio ringraziare i candidati al consiglio, e gli assessori designati, che hanno scelto di mettere a disposizione le loro energie e la voglia di incidere in prima persona sul futuro della città”.

Domenica 27 aprile alle 21, in piazza IV Novembre (piazza d'Erba), è in programma un comizio rionale del candidato sindaco e della lista, per approfondire il programma elettorale e confrontarsi con i solarinesi.