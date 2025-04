Sindaco di Lampedusa a Roma: l'isola legata a Bergoglio

Anche il sindaco di Lampedusa Filippo Mannino è a Roma per partecipare, come tanti big della politica mondiale, ai funerali di papa Francesco "Sono qui a rappresentare la comunità con la quale il Santo Padre aveva un forte legame" spiega.

Meno di cinque mesi dopo la nomina papale, avvenuta il 13 marzo del 2013, Bergoglio l'8 luglio successivo fu il primo Pontefice a recarsi sull'isola in occasione del suo primo viaggio apostolico.

"Sono molto emozionato, penso che la mia presenza qui sia la giusta riconoscenza a Papa Francesco, oltre al fatto che abbiamo deciso di ricordarlo per sempre dedicandogli il molo della speranza, molo Favarolo, dove sbarcano i migranti", dice Mannino che è già in Vaticano.

"So che gli avrebbe fatto piacere sentire vicina la 'sua' piccola Lampedusa", conclude il sindaco.