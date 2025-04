Imbrattata a Siracusa la sede di Sinistra Italiana

La sede di Sinistra Italiana di Siracusa è stata imbrattata stanotte, all'indomani della Festa della Liberazione, con simboli fascisti e con scritte piene di insulti.

"Alle compagne e ai compagni di Sinistra Italiana di Siracusa va tutto il nostro sostegno e un forte abbraccio - afferma Nicola Fratoianni segretario nazionale di Sinistra Italiana

In attesa che le forze dell'ordine individuino i responsabili - prosegue il leader di Avs - di questo ennesimo gesto, stupido e vigliacco come è nelle caratteristiche tipiche dei fascisti, e su cui presenteremo un'interrogazione parlamentare ringraziamo tutti coloro che in queste ore stanno esprimendo solidarietà a SI. Noi a Siracusa come in tutto il Paese non ci facciamo intimidire e continueremo nel nostro impegno e nelle lotte - conclude Fratoianni - per la giustizia sociale ed ambientale, e a difesa dei principi antifascisti su cui si basa la nostra democrazia".