Lite al Pronto soccorso del 'Garibaldi' di Catania: ferito un metronotte

Una guardia giurata in servizio al pronto soccorso dell'ospedale Garibaldi Centro di Catania è stato ferito, riportando la perforazione del timpano, per un colpo ricevuto durante il tentativo di sedare una lite tra parenti all'interno della struttura del nosocomio.

Lo rendono noto la Filcams Cgil e la Camera del lavoro esprimendo "la massima solidarietà" al dipendente della Mondialpol security e denunciando "la gravità dell'episodio".

"Da troppo tempo - afferma il segretario della Filcams Cgil Davide Foti - il settore della vigilanza privata, e più in generale gli operatori che garantiscono il funzionamento dei servizi ospedalieri, è ignorato dalle istituzioni.