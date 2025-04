Trovato morto nella sua abitazione, Procura di Palermo dispone l'autopsia

E' stata disposta l'autopsia sul corpo dell'uomo di 48 anni trovato morto in casa in via della Rossa alla Gioiamia a Palermo, una strada non distante dalla cattedrale di Palermo. Secondo i primi accertamenti la morte del palermitano sarebbe avvenuta da diversi giorni, forse anche da due settimane. Secondo i primi rilievi del medico legale la morte sarebbe avvenuta per cause naturali. Ma per fugare ogni dubbio la procura ha disposto l'autopsia.