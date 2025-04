Sicurezza sul lavoro, Asp di Catania premia la migliore idea

Il prossimo 28 aprile, in occasione della Giornata Mondiale per la Sicurezza e la Salute sul Lavoro, l'Asp di Catania, in collaborazione con il Dipartimento per le Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico dell'Assessorato della Salute della Regione Siciliana, l'Ufficio Scolastico Regionale Sicilia-Ambito territoriale di Catania, e con il patrocinio della Città Metropolitana di Catania e del Comune di Catania, organizza "La promozione della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro a partire dai banchi di scuola": un appuntamento dedicato alla diffusione della cultura della prevenzione nei luoghi di lavoro e al rafforzamento della collaborazione tra Istituzioni e Scuole del territorio, attraverso percorsi di assistenza, informazione e formazione rivolti al personale scolastico e agli studenti.

La giornata, curata dal Dipartimento di Prevenzione dell'Asp di Catania, si svolgerà a partire dalle ore 9.30, presso la Sala C1 del Centro Fieristico "Le Ciminiere" di Catania.

Si aprirà con i saluti dei rappresentati delle Istituzioni locali.

Prevista la partecipazione di: Enrico Trantino, sindaco di Catania; Maria Carmela Librizzi, prefetto di Catania; Daniela Faraoni, assessore regionale alla Salute; Giacomo Scalzo, dirigente Generale DASOE Regione Siciliana; Giuseppe Laganga Senzio, direttore generale dell'Asp di Catania; Giuseppe Bellassai, questore di Catania; Salvatore Altavilla, comandante provinciale dei Carabinieri di Catania; Antonino Raimondo, comandante provinciale Guardia Finanza di Catania; Emilio Grasso, dirigente USR Sicilia-Ambito territoriale di Catania; Giuseppe Angelo Reina, direttore sanitario dell'Asp di Catania; Tamara Civello, direttore amministrativo dell'Asp Catania; Andrea Guzzardi, assessore alla Pubblica Istruzione del Comune di Catania.

Introdurrà i lavori Antonio Leonardi, direttore del Dipartimento di Prevenzione. L'appuntamento sarà moderato dalla giornalista Valeria Maglia.

Interverranno, inoltre, i rappresentanti del Comitato Consultivo Aziendale dell'Asp di Catania e degli Enti e delle Associazioni presenti nell'Organismo Provinciale di Coordinamento in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Nel corso della giornata la premiazione dei migliori elaborati sulla salute e sicurezza sul lavoro Nel corso della giornata saranno premiate le migliori proposte creative realizzate dagli studenti delle Scuole secondarie di secondo grado della provincia di Catania che hanno partecipato al Bando di concorso "La Promozione della Salute e della Sicurezza nei Luoghi di Lavoro a partire dai Banchi di Scuola".

Il Concorso rientra tra le attività previste del Piano Regionale della Prevenzione 2020 2025 ed è stato organizzato dal Dipartimento di Prevenzione dell'Asp di Catania in prosecuzione del Progetto "L'Asp di Catania incontra le Scuole".

Obiettivo principale del Concorso è stato il coinvolgimento in maniera attiva degli studenti delle scuole del territorio provinciale per renderli protagonisti della diffusione della cultura della prevenzione. Oltre 21 le Scuole partecipanti, e 80 le proposte originali presentate nelle quattro categorie in Concorso: . Elaborati scritti. 2. Progetti multimediali. 3.

Progetti artistici. 4. Progetti tecnici.