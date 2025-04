Comunali, presentate le liste nei 19 Centri chiamati al voto in Calabria

Completata la presentazione delle liste di candidati nei 19 Comuni della Calabria in cui si voterà nelle elezioni amministrative in programma il 25 e 26 maggio. Oltre a Lamezia Terme, i centri dove si vota col sistema a doppio turno, perché superiori ai quindicimila abitanti, sono Rende, Isola Rizzuto e Cassano allo Ionio.A Rende le liste presentate sono state 18 a sostegno dei cinque candidati a sindaco. Gli aspiranti primi cittadini sono Sandro Principe, che è stato già sindaco in passato, sostenuto da sei liste; Marco Ghionna (sei liste a sostegno anche per lui, tutte del centrodestra); Giovanni Bilotti (tre liste, tra cui quella del Pd ma senza il simbolo del partito); Rossella Gallo (due liste, tra cui il Movimento 5 Stelle) e Luciano Bonanno (una lista).

Ad Isola Capo Rizzuto, unico centro della provincia di Crotone in cui si vota con popolazione superiore a 15 mila abitanti, i candidati a sindaco sono tre, tutti avvocati. Si tratta dell'uscente Maria Grazia Vittimberga, sostenuta da quattro liste civiche; Maurizio Piscitelli, candidato del centrodestra con il sostegno di quattro liste, e Andrea Filici, del Partito democratico di cui è segretario cittadino e con una lista in suo appoggio con il simbolo dem. Anche a Cassalo Ionio i candidati a sindaco sono tre: Antonello Avena, Carmen Gaudiano e Gianpaolo Iacobini. La coalizione che ha governato negli ultimi anni la città, con la Giunta presieduta da Giovanni Papasso, che non ha potuto ricandidars iperché ha completato i due mandati, è rappresentata da Carmen Gaudiano, di professione neurologa, sostenuta da tre liste. Antonello Avena, di professione ingegnere ed estraneo a qualsiasi partito, è sostenuto da una sola lista, mentre Gianpaolo Iacobini, avvocato, indipendente ma indicato da Forza Italia, é appoggiato da cinque liste.