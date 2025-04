Ispica, schianto con la moto: muore una dipendente comunale di Pachino, grave il marito

Una donna di Pachino, 59 anni, dipendente comunale, è morta questa mattina in un incidente stradale verificatosi a Santa Maria del Focallo, in territorio di Ispica. La donna viaggiava sul sellino di una moto condotta dal marito. La donna sarebbe morta sul colpo dopo essere stata sbalzata violentemente sull'asfalto. Grave il marito, 62 anni, che è stato ricoverato in elisoccorso all'ospedale Cannizzaro di Catania. Ancora da accertare le cause dell'incidente. Indagano i carabinieri.