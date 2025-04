Calcio di Eccellenza. Il Milazzo vola in serie D, per il Modica una vittoria inutile: ci saranno i play off

E’ finita come era logico che finisse: il Milazzo batte la Jonica ( 1 a 0), il Modica vince ( 2 a 0) con la Rosmarino e mai successo fu più inutile. Il Milazzo è in serie D, il Modica dovrà accontentarsi dei play off come l’anno scorso. La prossima partita i rossoblù la giocheranno in casa - grazie al miglior piazzamento – con la vincente di Vittoria-Avola. L’ultima giornata del campionato di calcio di Eccellenza lascia troppi rimpianti al Modica che avrebbe potuto chiudere il discorso promozione diretta in serie D in diverse occasioni inciampando, però, in malo modo e lasciando per strada punti preziosi. Gli ultimi quelli con la Gioiosa al “Barone”, frutto di un pareggio (0 a 0) contro una squadra quasi in gita di istruzione. Sono stati i due punti che hanno fatto la differenza tra Modica e Milazzo, che hanno permesso ai mamertini il salto in serie D negando ai modicani la possibilità di uno spareggio.

Per la cronaca, il Modica, sul campo della Rosmarino, ad Acquedolci, ha segnato con Viegas( nella foto) e Idoyaga, rispettivamente al 4’ e al 36’. Come avrebbe dovuto e potuto fare in tante occasioni!

I RISULTATI

Aci S.Antonio – Palazzolo 1 – 1

Jonica -Milazzo 0 – 1

Leonfortese – Avola 2 – 0

Leonzio -Misterbianco 5 – 0

Mazzarrone – Real Siracusa 2 – 0

Gioiosa – Nebros 1 – 0

Rosmarino – Modica 0 – 2

Vittoria – Imesi Atletico Catania 0 – 1

CLASSIFICA

Milazzo 66

Modica 64

Vittoria 60

Avola 55

Nebros 51

Imesi 41

Gioiosa e Leonzio 40

Palazzolo 39

Leonfortese 36

Rosmarino 35

Jonica e Mazzarrone 34

Aci S.Antonio 26

Real Siracusa 24

Misterbianco 6