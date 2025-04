Volontari impegnati a Belpasso nella raccolta di plastica

Un grande grazie a Plastic Free, alle altre associazioni e a tutti i volontari per aver partecipato con entusiasmo, questa mattina, alla giornata di raccolta rifiuti e sensibilizzazione lungo la via Regina della Pace, vicino al nostro Santuario Madonna della Roccia, Belpasso.

Questo evento è frutto della collaborazione tra l'Amministrazione comunale di Belpasso e l'associazione Plastic Free, con la quale abbiamo avviato un protocollo di intesa già da qualche anno. Belpasso è un paese che ha ricevuto importanti riconoscimenti da Plastic Free, sia nel 2024 che nel 2025; e continueremo a lavorare per raggiungere nuovi traguardi.

La grande partecipazione è un chiaro segnale della forte sensibilità della nostra comunità verso la protezione dell'ambiente e la bellezza del nostro territorio, che ricordiamoci è proprio ai piedi dell’Etna. Vedere così tanti cittadini attivi, non solo belpassesi, uniti nell'impegno di liberare un luogo così significativo, ci fa capire che stiamo seguendo la strada giusta.

Questa iniziativa non è solo un gesto concreto di pulizia, ma rappresenta anche un importante momento di educazione civica e di promozione di stili di vita più sostenibili. La partecipazione di tante realtà, come la Consulta Giovanile, BelpassoChè, gli Scout, i Giovani Volontari Formazione & Emergenza O.D.V, oltre che liberi cittadini, ci dimostra quanto sia forte il tessuto sociale di Belpasso e la volontà di collaborare per il bene comune, per una nuova e più bella immagine della nostra città.”

Lo dichiara il Sindaco di Belpasso Carlo Caputo a margine dell’evento di pulizia Plastic Free che si è tenuto questa mattina - domenica 27 aprile 2025 - in via Regina della Pace – Santuario Madonna della Roccia a Belpasso.