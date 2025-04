Basket, Virtus Ragusa KO a Legnano e perde il secondo posto

Sae Scientifica Legnano-Virtus Ragusa 88-85

Sae Scientifica Legnano: Lavelli ne, Agostini 3, Veronese ne, Scali 6, Oboe 11, Quarisa 9, Gallizzi 9, Sodero 20, Raivio 21, Fernandez, Mastroianni 9. All.: Piazza

Virtus Ragusa: Erkmaa 9, Piscetta, Bertocco 11, Simon 11, Gloria 17, Tumino ne, Vavoli 12, Kosic 17, Calvi 3, Adamu 5, Ianelli. All. Di Gregorio-Valerio

Arbitri: Zuccaro di Pordenone e Castellaneta di Bolzano

Parziali: 20-20; 43-47; 66-73.

Note. Tiri da due: Legnano 22/45, Ragusa 14/37; Tiri da tre: Legnano 11/26, Ragusa 16/29; Tiri liberi: Legnano 11/22, Ragusa 9/12; Rimbalzi: Legnano 40, Ragusa 40; Palle perse: Legnano 8, Ragusa 15.

Una Virtus Ragusa combattiva e capace di condurre le danze per quasi tutta la partita deve arrendersi nel finale sul campo della Sae Scientifica Legnano. Il punteggio finale di 88-85 premia i padroni di casa, che grazie a questa vittoria si assicurano il secondo posto nel girone A della Serie B Old Wild West. Per Ragusa resta l’amaro in bocca per una vittoria sfumata a un minuto e mezzo dalla sirena, complici alcune disattenzioni cruciali, un paio di rimbalzi offensivi concessi e altrettante palle perse. Nonostante la sconfitta, la Virtus può guardare con un cauto ottimismo al primo turno dei playout, che la vedrà opposta a Piombino a partire dall’11 maggio in una serie che deciderà la permanenza nella categoria.