Michelangelo Giansiracusa presidente del Libero Consorzio di Siracusa

Non sono dati ufficiali, ma Michelangelo Giansiracusa, sindaco di Ferla, è il nuovo presidente del Libero Consorzio di Siracusa. Frutto di un accordo trasversale che ha coinvolto in particolar modo gli autonosmisti di Lombardo e Carta, Giansiracusa ha ottenuto 214 preferenze. Solo 34 i voti andati a Stefio, sindaco del Pd, mentre le schede bianche sono state 74. Quattro quelle nulle. L'elezione del presidente conferma, così come avvenuto a Enna, una profonda spaccatura nel Centro destra per la presenza di troppi galli nel pollaio.