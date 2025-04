Bloccato ladro seriale a Ortigia, 40enne con precedenti arrestato a Siracusa

I Carabinieri della Compagnia di Siracusa hanno arrestato un pregiudicato 40enne in esecuzione di ordinanza di applicazione di misura cautelare emessa dal Tribunale di Siracusa. L’uomo, con precedenti penali per reati contro il patrimonio, tra febbraio e marzo, si è reso responsabile di numerosi furti commessi in Ortigia, in abitazioni private e in attività commerciali. La notte tra il 2 e il 3 febbraio in danno di un locale per la ristorazione di via Roma, il 9 marzo in un locale in piazza Duomo, il 16 marzo ha infranto il finestrino di un camioncino di un servizio di catering in via Cortile Gaetani, il 19 ha rubato in un ristorante di Piazzetta San Rocco, il 21 marzo in un’abitazione, la notte del 17 e del 22 marzo, rispettivamente, in un ristorante in Lungomare Alfeo e presso una pizzeria sita in riva Garibaldi. In un'altra circostanza, approfittando della presenza delle chiavi nel nottolino esterno della porta, si era introdotto in un’abitazione di via Savoia, venendo messo in fuga dall’arrivo del proprietario di casa. Le attività investigative condotte nell’immediatezza dei fatti dai Carabinieri della Stazione di Ortigia e della Sezione Radiomobile, con l’esecuzione dei sopralluoghi e l’analisi dei sistemi di videosorveglianza, hanno consentito di identificare l’uomo e raccogliere consistenti elementi a suo carico. Domenica mattina l’uomo è stato arrestato e associato alla Casa Circondariale “Cavadonna” di Siracusa.