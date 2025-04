Avvicendamento alla Mobile di Siracusa, Annalisa Stefani nuovo capo

È Annalisa Stefani, Vice Questore Aggiunto della Polizia di Stato, la nuova dirigente della Squadra Mobile della Questura di Siracusa e subentra a Genevieve Di Natale che ha diretto l’ufficio investigativo aretuseo per due anni. La dott.ssa Stefani, dopo aver diretto l’UPGSP di Bergamo ed aver retto per qualche tempo l’Ufficio di Gabinetto della stessa Questura, è stata trasferita a Milano ove ha ricoperto vari ruoli operativi presso Uffici periferici e centrali della Questura meneghina e, in ultimo, ha diretto la sala Operativa dell’importante capoluogo lombardo. La dott.ssa Di Natale, Vice Questore della Polizia di Stato, in questi anni alla dirigenza della Squadra Mobile di Siracusa, ha condotto importanti operazioni di polizia giudiziaria che hanno consentito di assestare duri colpi alle organizzazioni criminali locali ed ha risolto delicati casi che sono stati attenzionali dalle cronache locali e nazionali, arrestando gli autori di gravi fatti di sangue avvenuti in città ed in provincia. Geneviève Di Natale andrà a ricoprire il prestigioso incarico di Direttore della S.I.S.C.O. di Messina.