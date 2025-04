Rubavano ferro a Melilli, due arresti ad Augusta

Sabato mattina i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile di Augusta hanno arrestato in flagranza di reato per tentato furto aggravato, un 37enne e un 39enne, entrambi con precedenti penali per reati contro il patrimonio e in materia di stupefacenti. I Carabinieri, impegnati in un servizio perlustrativo di controllo del territorio, hanno sorpreso i due in contrada Marcellino di Melilli, mentre asportavano materiale ferroso da un capannone industriale. La refurtiva è stata restituita.