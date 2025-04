CNA Siracusa, Gabriella Scariolo confermata Presidente dei Restauratori

Gabriella Scariolo è stata riconfermata Presidente del comparto Restauratori di CNA Siracusa. L'elezione, avvenuta nell'ambito del periodico rinnovo delle cariche di settore, ribadisce la fiducia nella sua guida per un comparto strategico, essenziale per la tutela del patrimonio culturale e dell'artigianato di eccellenza del territorio siracusano.

"Sono onorata di poter continuare a rappresentare i restauratori di CNA Siracusa e ringrazio i colleghi per la fiducia", afferma la Presidente Scariolo. "Il nostro è un comparto cruciale non solo per la tutela dell'alto artigianato, ma soprattutto per la salvaguardia del vasto patrimonio culturale, architettonico e artistico che abbiamo la responsabilità di custodire. Siamo figure professionali dedicate a preservare le bellezze del nostro territorio per le future generazioni".

Il settore, tuttavia, si confronta con sfide significative. "Una delle maggiori difficoltà che continuiamo ad affrontare è la tendenza, purtroppo ancora diffusa, ad affidare delicati lavori di restauro a soggetti non qualificati", sottolinea Scariolo. "È fondamentale ribadire con forza che il restauratore è una figura professionale specifica, il cui riconoscimento passa attraverso percorsi formativi e abilitazioni precise, anche a livello ministeriale. Siamo gli unici soggetti autorizzati a intervenire con competenza scientifica e tecnica sui beni culturali, garantendo il rispetto dei materiali, della storia e delle metodologie appropriate".

Per questo motivo, uno degli impegni prioritari del nuovo mandato sarà rafforzare il dialogo istituzionale. "Chiederemo a breve un incontro con il Soprintendente ai Beni Culturali di Siracusa", annuncia la Presidente. "Il nostro obiettivo è valorizzare pienamente la figura del restauratore qualificato e avviare una stretta e proficua sinergia con la Soprintendenza. Vogliamo garantire il corretto e necessario coinvolgimento dei professionisti abilitati in tutte le attività di restauro, sia quelle commissionate da enti pubblici sia quelle intraprese da privati su beni di riconosciuto interesse culturale".

Il programma del quadriennio continuerà inoltre a puntare su aspetti fondamentali per la crescita delle imprese. "Proseguiremo con determinazione il lavoro sulla formazione continua, essenziale per l'aggiornamento e l'accrescimento professionale dei nostri associati", prosegue Scariolo. "Inoltre, sosterremo le imprese nell'accesso a investimenti e linee di credito, promuovendo attivamente l'utilizzo di strumenti come i contributi regionali del bando 'Più Artigianato' e le opportunità di finanziamento offerte dal Consorzio Fidi Unico della CNA".

Auguri di buon lavoro alla presidente Scariolo arrivano anche dalla presidente di CNA Siracusa Rosanna Magnano e dal Segretario Territoriale Gianpaolo Miceli.