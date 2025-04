Catania: citta' metropolitana, eletti 18 consiglieri

La Città Metropolitana di Catania ha ufficialmente ripreso vita con un nuovo Consiglio. Sono 18 gli eletti nella prima tornata elettorale, una consultazione senza voto diretto dei cittadini. Nella tarda serata di ieri è arrivata l'ufficialità dei nomi. Ora il presidente della Città Metropolitana, Enrico Trantino, avrà dieci giorni di tempo per convocare il primo consiglio, che dovrà riunirsi entro altri dieci giorni. "La Città Metropolitana non è mai stata ferma - ha detto Trantino durante la conferenza stampa di ufficializzazione degli eletti - abbiamo programmato 80 milioni per l'edilizia scolastica.

Invito tutti a lavorare con spirito di servizio e con un'attenzione costante ai bisogni reali del territorio e dei cittadini. Abbiamo davanti sfide importanti che richiedono impegno, collaborazione e una visione chiara a sostegno dei diritti e dello sviluppo della nostra comunità metropolitana".

Il neo presidente del Consiglio Metropolitano ha poi scherzato su un aspetto particolare del suo ruolo: "Sono sindaco metropolitano non eletto, una stranezza. Se mi comporterò male, non mi potrete sfiduciare". Poi ha tracciato la rotta dell'ente: "La provincia può essere 'arrugginita', ma deve instradare un percorso preciso.

Tutto il territorio di Catania deve avere le risposte che merita".

Prima di lui è intervenuta la presidente del seggio, la sindaca di Aci Catena Margherita Ferro: "Serve far rivivere questa provincia, di cui ho un ricordo bellissimo da assessore e pensando ai servizi che offriva ai cittadini. La provincia è un anello di congiunzione tra il territorio e la Regione. Caro Enrico, la provincia deve ripartire", ha detto rivolgendosi a Trantino. Questi gli eletti al Consiglio metropolitano di Catania. Fratelli d'Italia: Alessandro Campisi, Gesualdo Grimaldi, Santo Trovato, Mario Savasta, Emilio Pappalardo.

Forza Italia: Roberto Barbagallo, Melania Miraglia, Antonio Montemagno, Antonio Anzalone.

Lega: Sergio Gruttadauria, Alfio D'Urso, Ruggero Strano.

Grande Sicilia: Vincenzo Santonocito, Francesco Alparone, Maria Grazia Rotella (detta Daniela).

Partito Democratico: Graziano Calanna, Giuseppa Giardinelli.

Democrazia Cristiana: Angelo Spina.