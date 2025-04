Provinciali: Cuffaro-Abbate "DC primo partito nel territorio ragusano"

"La Democrazia Cristiana, in provincia di Ragusa, ha raggiunto il 27,7%, la percentuale più alta registrata dal partito in tutta la Sicilia, un risultato eccezionale - dichiara Totò Cuffaro, segretario nazionale della DC - che dimostra il nostro radicamento nel territorio e una crescita costante. Da soli abbiamo sostenuto Gianfranco Fidone, che ringrazio per aver accettato questa sfida con grande spirito di servizio, e ci siamo confermati prima forza politica nella provincia. Ringrazio l'onorevole Ignazio Abbate e la segretaria provinciale Anna Maria Aiello che lavorano quotidianamente, con passione e concretezza, per rafforzare la DC in provincia di Ragusa". Per Abbate "la Democrazia Cristiana si è affermata come primo partito provinciale, un traguardo che testimonia l'ottimo lavoro svolto sul territorio, nonostante le difficoltà e le sfide che abbiamo affrontato senza alleanze".

"Desidero esprimere le mie più sincere congratulazioni a tutti coloro che si sono impegnati a sostegno di Fidone e del partito. Questo risultato è il frutto di un impegno costante, di una visione politica chiara e di un profondo legame con le esigenze dei cittadini. Archiviate le elezioni di secondo livello, continueremo a lavorare affinché presto si possa tornare a quelle dirette e restituire ai cittadini lo strumento democratico del voto". Fidone, da parte sua, ha sottolineato come "abbiamo ottenuto un grande risultato e di questo voglio ringraziare tutti coloro che mi hanno votato e l'onorevole Ignazio Abbate per il suo costante sostegno. Continuare a essere il primo partito in provincia di Ragusa non è solo un attestato di fiducia, ma anche una responsabilità che ci porta a lavorare giornalmente con umiltà e determinazione. Grazie a tutti coloro che hanno creduto in noi e hanno partecipato a questo percorso. Continuando a lavorare insieme, possiamo fare la differenza".