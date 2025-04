Province: Sud Chiama Nord, prima forza politica a Messina

"Sud Chiama Nord si conferma prima forza politica in provincia di Messina, con oltre 24.000 punti di voti ponderati e quattro consiglieri eletti nel nuovo Consiglio Provinciale: Giuseppe Crisafulli, Flavio Santoro, Carmelina Bambara e Daniela Zirilli, a sostegno del sindaco Federico Basile. Un risultato straordinario, che rafforza la leadership del movimento anche in un contesto di forte competizione con tutte le principali forze politiche presenti a livello nazionale". Così in una nota. "Il successo si estende anche ad altre province siciliane. Alle elezioni provinciali del 27 aprile 2025, Sud Chiama Nord ha ottenuto risultati significativi anche a Trapani e Siracusa, eleggendo i propri rappresentanti nei nuovi Consigli Provinciali -si legge - A Trapani, è stato eletto consigliere provinciale Giovanni Iacono, a sostegno del neo presidente eletto Quinci. Un risultato straordinario, frutto del grande lavoro di squadra portato avanti dai consiglieri comunali di Sud Chiama Nord presenti sia in città che in provincia, e da tutti i dirigenti locali del movimento. Anche a Siracusa, Sud Chiama Nord festeggia l'elezione di Matteo Melfi come consigliere provinciale, a sostegno del neo presidente Michelangelo Giansiracusa. Un successo che premia l'impegno del gruppo dirigente provinciale guidato dal segretario Edy Bandiera, e che conferma la solidità e la credibilità della proposta politica di Sud Chiama Nord sul territorio". «Siamo orgogliosi di questi risultati - commenta il coordinatore regionale Danilo Lo Giudice - che certificano il radicamento di Sud Chiama Nord e la fiducia dei cittadini nella nostra capacità di rappresentarli con serietà, competenza e passione. Ringraziamo di cuore tutti i candidati, i consiglieri comunali e i militanti che, con il loro impegno quotidiano, hanno reso possibile questo successo".