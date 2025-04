Strage Monreale: Grasso, Violenza frutto anche disagio sociale

"So che gli appelli all'etica non hanno mai avuto grande successo, ma questo e' il momento di stringersi tutti insieme, tutte le forze della societa', per affrontare questi problemi. Oggi non si puo' pensare di combattere la mafia se non si risolvono i problemi sociali ed economici di questa terra. Ma questa violenza e' anche frutto del disagio sociale e del malessere, e deve essere la politica a risolvere e affrontare i problemi dei giovani non tanto con norme che aggravano le pene ma affrontando i problemi e cercando di risolverli". Lo ha detto Pietro Grasso parlando con i giornalisti della sparatoria costata la vita di tre ragazzi a Monreale, a margine dell'Assemblea nazionale contro mafia e corruzione della Cgil nazionale "Per essere liberi dalle mafie votiamo per i diritti". "C'e' una violenza che e' frutto di un malessere, anche nelle periferie, sopratutto per quei ragazzi che hanno come maestra di vita la strada, non la scuola, l'impegno o la societa' e sono pronti a reagire con la violenza per qualsiasi cosa - ha sottolineato l'ex presidente del Senato - .Oggi si muore per una spinta e non ci puo' essere nulla che lo giustifichi. Dobbiamo agire insieme, le famiglie, la scuola e la comunita' per affrontare questi disagi giovanili", ha concluso.