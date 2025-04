Sparatoria a Monreale, un minuto di silenzio in consiglio comunale

La seduta del consiglio comunale di Monreale oggi è iniziata con un minuto di silenzio in segno di cordoglio per le tre persone che hanno perso la vita e per le loro famiglie.

"Il minuto di silenzio - spiega l'amministrazione comunale di Monreale - ha rappresentato un momento di unione e riflessione per l'amministrazione comunale e per la comunità di Monreale, ancora profondamente colpita da questo lutto.

Nel corso della seduta, sono state discusse e proposte concrete iniziative di sostegno per le famiglie delle vittime e per l'intera cittadinanza".