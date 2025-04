Scoperta a Carlentini una estetista abusiva: attrezzature sequestrate

- Un'estetista abusiva è stata scoperta a Carlentini, nel Siracusano, dai finanzieri della Tenenza di Lentini. La donna aveva adibito un appartamento a centro estetico in cui esercitava la professione in totale assenza delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente. L'ambiente era perfettamente attrezzato con lettino professionale, tavolo per manicure, macchina scaldacera, lampade per trattamenti estetici, smerigliatrice per unghie, nonché numerosi prodotti cosmetici e smalti pronti per l'uso. A seguito degli accertamenti, le Fiamme gialle hanno proceduto al sequestro amministrativo di tutte le attrezzature e dei prodotti utilizzati per l'esercizio dell'attività. La responsabile è stata segnalata all'assessorato regionale delle Attività produttive di Palermo per l'irrogazione della sanzione amministrativa prevista dalla legge. La donna è stata anche segnalata all'Agenzia delle Entrate per l'apertura d'ufficio della partita Iva e per l'avvio delle procedure di recupero delle imposte evase, con sanzioni che possono arrivare fino al 180% delle somme dovute, oltre al recupero dei contributi previdenziali omessi.