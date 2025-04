Province, sindaco di Floridia fa ponti d'oro a Giansiracusa: tutti i consiglieri eletti

"Faccio i migliori auguri al collega e amico Michelangelo Giansiracusa per l'elezione a Presidente del Libero Consorzio di Siracusa. La sua esperienza da sindaco e le competenze tecnico-amministrative acquisite negli anni gli permetteranno di svolgere un ruolo difficile, finalmente tornato appannaggio della politica". Marco Carianni, Sindaco di Floridia, esprime la soddisfazione propria e dell'Amministrazione che rappresenta per la vittoria alle elezioni provinciali di secondo livello dell'attuale primo cittadino di Ferla. "Il contesto trasversale raccolto da Giansiracusa conferma la stima di cui gode in tutta la provincia e diventa uno sprone affinché il Libero Consorzio di Siracusa diventi nuovamente centrale nella gestione del territorio. "La politica" -continua Carianni- "deve infatti tornare ad occuparsi della gestione dell'ente, per troppo tempo commissariato. La condizione di dissesto finanziario in cui si trova il Libero Consorzio può inizialmente scoraggiare, ma con una gestione oculata delle risorse sarà possibile dare risposte efficaci al territorio." "Spiace sottolineare che il sistema di voto utilizzato, con l'elezione di secondo livello, abbia finito per penalizzare la partecipazione attiva dei cittadini e limitare il dibattito".

Ecco i 12 consiglieri eletti nel Libero Consorzio di Siracusa: Vanessa Impeduglia (Lentini), Matteo Melfi (Siracusa), Salvo Cannata (Melilli), Conci Carbone (Siracusa), Rossana Cannata /Avola), Diego Giarratana (Priolo), Giuseppe Vinci (Francofonte) Gaetano Gennuso (Pachino), Saro Cavallo (Rosolini),Pietro Rosa (Noto),Cosimo Burti (Siracusa), Giuseppe Stefio (Carlentini).