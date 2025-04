Anche la Tv svedese lancia format di casa a 1euro a Sambuca di Sicilia

Un'altra televisione estera con le sue telecamere racconta il "caso" Sambuca di Sicilia e il boom dell'arrivo di famiglie di stranieri legato al bando delle case a 1 euro.

Dopo "Discovery Channel", che con l'attrice italo americana Lorraine Bracco ha realizzato un format televisivo sulla ristrutturazione della casa acquistata a 1 euro dall'attrice, adesso è la volta della Tv Svedese Kanal 5 e Max.

L'emittente televisiva, la più diffusa in Svezia, si è aggiudicata lo scorso novembre una casa nel Borgo siciliano.

Marie Olsson Nylander e Bill Nylander, moglie e marito, arredatrice di interni lei, responsabile di una società stradale lui, sono già a Sambuca per un progetto di ristrutturazione che darà vita ad una serie televisiva.

Il programma andrà in onda in autunno in 5 puntate; Marie e Bill, volti noti della Tv svedese, hanno realizzato in passato altri programmi per il canale Svt. "Sono convinta che devo salvare ogni singolo elemento della casa che rimandi alla sua storia e alla tradizione costruttiva del posto. Questo è probabilmente il nostro progetto più impegnativo di sempre", spiega Marie Olsson Nylander intervistata dalla stampa svedese. I due coniugi restaureranno un immobile diruto nel centro storico acquistato per tre euro e lo trasformeranno nel loro buien retiro. "Qui trascorreremo le nostre vacanze insieme ai nostri quattro figli" dice entusiasta Bill. "Il mare è a due passi e il Borgo è davvero bello, ricco di storia. I sambucesi poi sono particolarmente accoglienti".

Il comune siciliano, "Borgo più bello d'Italia" nel 2016, cinque anni fa per combattere lo spopolamento e rigenerare il centro storico lanciò il progetto "Case ad 1 Euro" (e negli anni successivi a 2 e 3 Euro). Ad oggi, con oltre 220 immobili venduti tra pubblici e privati, è il paese dove l'iniziativa ha riscosso il maggiore successo in Sicilia. "Sambuca sta diventando una comunità multietnica - sottolinea il sindaco Giuseppe Cacioppo -. Un progetto che a distanza di pochi anni dal suo inizio porta tutti i segni positivi dell'iniziativa con imprese, artigiani e attività commerciali coinvolti e con ricadute economiche per tutta la comunità". Il sindaco spiega che le ragioni di questo successo "vanno cercate nella storia del nostro borgo, nella bontà del paesaggio, nelle bellezze architettoniche del centro storico e non per ultimo nell'accoglienza da parte dei sambucesi che ha radici antiche.

Come conferma anche l'ultimo film del regista Roberto Andò "L'abbaglio" che ha ricostruito un episodio storico: l'aiuto fornito dagli abitanti di Sambuca alla Colonna di garibaldini guidata dal colonnello Orsini".