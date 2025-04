La strage di Monreale, il presunto killer li ha colpiti al collo ed al torace

Èstata eseguita questa mattina all'istituto di medicina legale del Policlinico l'autopsia sul corpo di Andrea Miceli, una delle tre vittime della strage di Monreale la notte tra sabato e domenica.

Ieri i medici legali Stefania Zerbo, Tommaso D'Anna e Simona Pellerito, hanno eseguito al Policlinico le autopsie sui corpi di Salvatore Turdo e Massimo Pirozzo.

La prima vittima è stata raggiunta da due colpi, al torace e alla pancia. La seconda da un solo proiettile al collo. Una volta completati gli esami i corpi saranno restituiti alle famiglie per celebrare i funerali. Ieri si è svolta una fiaccolata in paese a cui hanno preso parte centinaia di persone.

È stato raggiunto da un colpo di pistola al torace Andrea Miceli, il ventiseienne coinvolto nella sparatoria di sabato a Monreale costata la vita a due suoi amici. Miceli è deceduto qualche ora dopo il ricovero all'ospedale. Lo ha accertato l'autopsia eseguita, su disposizione della procura di Palermo, dal medico legale Stefania Zerbo.

Si attende per oggi la decisione sulla convalida Del fermo di Salvatore Calvaruso, al momento ancora unico indagato per la vicenda e accusato di strage. Ieri il 19enne palermitano è comparso davanti al gip e si è avvalso della facoltà di non rispondere rendendo però dichiarazioni spontanee in cui ha rivelato di essere stato coinvolto in una rissa con le vittime e di essersi difeso da una aggressione.