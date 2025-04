Gara per Chirurgia robotica al 'Cervello' di Palermo

Nuovo passo avanti nella realizzazione delle opere previste dall'Accordo di programma tra Stato e Regione Siciliana sui fondi ex articolo 20 della legge 67/88 per l'edilizia sanitaria. Invitalia ha pubblicato oggi, infatti, la gara per uno degli interventi, ovvero la fornitura di un sistema di chirurgia robotica mininvasiva di ultima generazione per l'azienda ospedaliera "Villa Sofia-Cervello" di Palermo. E' quanto si legge in una nota della Regione siciliana.

"Dopo la pubblicazione della gara per la realizzazione del nuovo Polo pediatrico di eccellenza nel capoluogo - sottolinea il presidente della Regione, Renato Schifani - un altro progetto significativo prende forma, a conferma dell'impegno concreto del mio governo per il potenziamento della sanità siciliana. La rimodulazione dei fondi ex articolo 20 si è dimostrata strategica per allineare questo intervento alla futura missione del Polo oncoematologico in fase di realizzazione nell'azienda ospedaliera "Villa Sofia-Cervello", con l'obiettivo di creare un centro chirurgico d'eccellenza, punto di riferimento regionale".

Grazie alla rimodulazione dei fondi ex articolo 20, i 39,6 milioni di euro previsti per l'ospedale Cervello saranno destinati, oltre che all'adeguamento e alla messa a norma del padiglione "A", anche all'implementazione del sistema di chirurgia robotica mininvasiva e alla realizzazione di una sala ibrida e di un nuovo complesso operatorio, sottolinea la nota della Regione.

"Siamo di fronte a un passaggio decisivo - conclude Schifani - per elevare la qualità dell'offerta sanitaria pubblica in Sicilia, valorizzando le professionalità esistenti e introducendo le tecnologie più avanzate disponibili. Continuiamo a rafforzare il sistema sanitario con visione, concretezza e responsabilità".

Il termine per la presentazione delle offerte per la gara, che prima della pubblicazione aveva ottenuto il via libera dal commissario ad acta Massimiliano Maisano, è stato fissato per l'11 giugno da Invitalia. Nel luglio scorso, la Regione Siciliana aveva siglato una convenzione proprio con l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa, in qualità di centrale di committenza e struttura di supporto tecnico-operativo per la realizzazione degli interventi finanziati con le risorse ex articolo 20, conclude la nota della Regione siciliana.