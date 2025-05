Primo Maggio 2025, la Cgil di Ragusa: Festa del Lavoro ma non per tutti

Anche quest’anno la CGIL di Ragusa celebra il Primo Maggio, la Festa dei Lavoratori, con il concerto a Pozzallo, dove purtroppo sarà registrata l'assenza dei lavoratori che si trovano costretti a lavorare a causa delle aperture dei negozi in alcuni centri commerciali, nonostante le nostre richieste. Un Primo Maggio permeato da un sentimento misto di orgoglio e preoccupazione. Orgoglio per la storia del lavoro e dei diritti conquistati con sacrificio. Preoccupazione per una realtà che, soprattutto in provincia di Ragusa, continua a essere segnata da disuguaglianze, salari bassi, infortuni sul lavoro e precarietà diffusa e con una provincia sotto la soglia della dignità salariale Ragusa è infatti agli ultimi posti in Italia per retribuzioni medie annue, con appena 14.882 euro lordi l’anno, pari a circa 67 euro al giorno. Un dato che non è solo freddo numero, ma il termometro di una condizione sociale insostenibile. Mentre a Milano si superano i 32.000 euro, la forbice si allarga e la Sicilia, ancora una volta, sprofonda in un Sud che lavora tanto ma è pagato troppo poco. Lo ha ricordato anche il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

"La sicurezza sul lavoro: una promessa ancora tradita. Il tema scelto quest’anno a livello nazionale – la sicurezza nei luoghi di lavoro – ci interpella in modo drammatico ha affermato il segretario provinciale della Cgil, Giuseppe Roccuzzo (nella foto). Non possiamo dimenticare la serie di incidenti e di morti che si verificano ogni giorno in Italia. Inoltre, sono decine ogni anno gli infortuni, spesso taciuti, che avvengono in provincia di Ragusa, segno che la cultura della prevenzione è ancora un orizzonte lontano. Serve un investimento strutturale su formazione, controlli, responsabilità delle imprese. Il lavoro deve tornare a essere sinonimo di vita, non di rischio".