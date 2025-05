Ambiente, 80 studenti raccolgono plastica nelle Madonie

Il Centro di Educazione Ambientale il Grifone del Parco delle Madonie ha dato l’opportunità a circa 80 studenti di Gangi, Geraci Siculo, Petralie, Alimena, Castellana Sicula e Polizzi Generosa afferenti all’Istituto Domina, di conoscere le ricchezze geologiche, botaniche e zoologiche del Parco delle Madonie. Gli studenti guidati dal naturalista Antonio Mirabella, responsabile didattico del CEA Grifone, hanno percorso il Sentiero Natura Filippo Arena immergendosi nel cuore del bosco della Mufara. Occasione per parlare del Faggio ma anche di alcune specie endemiche del territorio. La seconda parte della giornata è stata dedicata alla raccolta della plastica grazie alla collaborazione di Plastic Free. Attività coordinata dal dott. Mario Ziino. Antonio Mirabella dice: “Una giornata straordinaria per questi giovani studenti delle Madonie che saranno i futuri custodi di un patrimonio naturale incommensurabile”. “Continuano le attività rivolte alle scuole e ai giovani studenti e il Centro di Educazione Ambientale del Grifone si pone come punto dì riferimento per far conoscere le peculiarità del Parco delle Madonie - aggiunge il Commissario Salvatore Caltagirone - saranno migliaia, durante il periodo primavera-estate, gli studenti che visiteranno le Madonie.” In attesa che si svolga la Giornata Ecologica di Primavera già programmata e rinviata a causa delle avverse condizioni atmosferiche, gli studenti hanno lanciato un chiaro messaggio di civiltà ai quei visitatori di Piano Battaglia che durante la stagione invernale sporcano la località sciistica lasciando ogni tipo di rifiuto. Infine il Commissario Caltagirone afferma: “ringrazio il naturalista Antonio Mirabella e gli studenti madoniti che hanno collaborato con Plastic Free a pulire l’area. Un’altro chiaro segnale di compattezza del territorio e soprattutto dell’impegno delle scuole che continuano il loro lavoro per potenziare il Madonie Unesco Global Geopark.”