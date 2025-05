'Stelle al merito del lavoro, cerimonia di consegna a Palermo

Si è svolta stamattina nel teatro Politeama Garibaldi a Palermo la cerimonia di consegna delle decorazioni delle "Stelle al Merito del Lavoro", conferite dal Capo dello Stato ai lavoratori benemeriti delle province della Sicilia, quale riconoscimento per l'impegno dimostrato nella propria attività di servizio, dando significativa testimonianza di laboriosità e retta condotta morale. All'evento hanno partecipato, oltre alle massime autorità civili e militari locali, anche il sindaco della Città metropolitana di Palermo Roberto Lagalla, l'assessore regionale delle Infrastrutture Alessandro Aricò, il console regionale della federazione maestri del lavoro Antonietta Giannilivigni,i l presidente del gruppo siciliano cavalieri del lavoro Agostino Randazzo Randazzo e il presidente regionale dell'associazione nazionale lavoratori anziani Antonino Castello. Il Prefetto Massimo Mariani, delegato a rappresentare il governo, ha rivolto un saluto evidenziando il valore dell'onorificenza ricevuta, quale riconoscimento di laboriosità e di competenza, mettendo in rilievo che la Repubblica, in base all'art. 1 della Carta Costituzionale, ha a fondamento il lavoro, grazie al quale tutti i cittadini sono chiamati a sentirsi parte attiva della società. "Il valore coesivo del lavoro assume un particolare significato proprio in questi giorni segnati dall'assurda tragedia di Monreale, in cui tre giovani hanno perso la vita a causa di un gesto di inaudita violenza, indice di totale assenza di considerazione per la vita umana e per le regole di convivenza sociale", si legge in una nota della Prefettura. Ha sottolineato che la giornata del 1° maggio non è solo un momento di celebrazione, ma anche di commemorazione di tutti coloro che,in questa terra di Sicilia, sono stati vittime della violenza mafiosa, per avere rivendicato i diritti sindacali e dei lavoratori riconosciuti dalla stessa Costituzione. Ricordando, ad un anno di distanza, la triste vicenda di Casteldaccia, ha infine richiamato "la responsabilità di tutti sull'esigenza di porre in atto il massimo sforzo per contrastare, attraverso gli strumenti offerti dalle norme vigenti, la tragedia delle morti e degli infortuni sul lavoro". La cerimonia si è conclusa con la consegna delle onorificenze.