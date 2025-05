Siracusa, incidente sulla Statale 115: autoarticolato finisce fuori strada

Incidente stradale oggi nella tarda mattinata sulla Statale 115. All'altezza del passaggio a livello di Santa Teresa Longarini, ,un autoarticolato è uscito fuoristrada, finendo la sua corsa in aperta campagna. Nel sinistro sarebbero rimaste coinvolte due auto. Scattato l'allarme sul posto sono intervenute le ambulanze del 118 ed i vigili del fuoco che hanno liberato la sede stradale, mettendola in sicurezza. Pure le forze dell'ordine sul posto per i rilievi del caso. I feriti sono stati trasferiti al Pronto soccorso dell'Umberto I° di Siracusa. Nessuno, però, sarebbe in pericolo di vita.