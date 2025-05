E' morto a Milano Alessandro Quasimodo, il cordoglio della sindaca di Modica

Modica piange Alessandro Quasimodo morto a 85 anni, dopo una lunga malattia. Era il figlio del premio Nobel, Salvatore, e della danzatrice Maria Cumani. Uno dei suoi ultimi impegni di natura artistica lo ha visto a Modica, nella casa natale del padre, in via Posterla. Il sindaco di Modica, Maria Monisteri, in un post, esprime il cordoglio a nome della città per la morte di Alessandro Quasimodo.

“Con mestizia ho appreso la notizia della scomparsa oggi di Alessandro Quasimodo, figlio del nostro Premio Nobel per la Letteratura, Salvatore. Forte il suo legame con la nostra Città, – afferma la sindaca – dove tornava sempre volentieri e dove l’ho incontrato tante volte e con grande piacere. Amabilissimo conversare con lui, fra i ricordi del padre e il grande rispetto che aveva per Modica, un luogo che sentiva un po’ suo.

Alessandro Quasimodo - scrive Maurizio Porro sul Corriere della Sera - era la voce della poesia del papà e più volte le ha recitate dal balcone della casa di via Posterla. Ed è a lui che si deve l’apertura al pubblico di questa Casa natale Salvatore Quasimodo, diventata il museo che racconta la vita del premio Nobel. Esprimo il mio cordoglio ai familiari di Alessandro e porto con me il ricordo di un grande uomo e del suo affetto per la nostra Città”. Alessandro Quasimodo era un attore, un poeta, un regista che per tutta la vita ha onorato la memoria del padre viaggiando ovunque per leggere le sue opere, allestire mostre e intestargli premi, non solo nella «sua» Sicilia (presiede il parco letterario di Roccalumera dal 2017). Era innamorato del teatro: diplomato allo scuola del Piccolo, dopo un corso con Strasberg, ha lavorato in molti spettacoli diretto da Bellocchio, Binazzi; con Chéreau a Lione in un testo di Marlowe, in “Utopia” di Ronconi, nelle prime avventure in città del Teatro Uomo, recitando Pinter e Albee quando non erano di moda, nel Teatrino del Corso, insomma il teatro off cittadino. Ma anche all’allora Salone Pier Lombardo in testi di Wedekind e Testori con Parenti e la Shammah.

Il suo grande compito fu la ricerca sulla poesia, partendo dal grande lascito paterno: curò recital e spettacoli, spesso con Mario Cei, frequentando istituti di cultura italiani ovunque, Europa, Asia e Nord America, dal 1980 al 2010. Onora i genitori con uno spettacolo allestito con la Savignano e Franca Nuti e cura regìe per l’Estate d’arte milanese, un tempo florida e ricca, lavorando anche in Rai e alla radio svizzera. Al cinema è stato spesso nei film di Fellini, da Roma al Casanova, e anche con Tognazzi, Brusati, Wertmuller, Nocita, Morini, Gregoretti, Eriprando Visconti e in “Milano nera,” film milanese scritto da Pasolini, di recente riscoperto dalla Cineteca. I funerali saranno celebrati a Milano lunedì 5 maggio alle 14.45, nella chiesa di Santa Francesca Romana.