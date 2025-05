Giornata Mondiale della Croce Rossa, eventi anche in Sicilia

Una settimana di eventi e iniziative per rafforzare la consapevolezza sul valore del volontariato, promuovere i principi della Croce Rossa e riconoscere l'instancabile lavoro dei volontari. In occasione dell'8 maggio, Giornata mondiale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa, il Comitato regionale Sicilia della Cri celebra l'universalità dell'azione umanitaria e il valore dell'impegno quotidiano al fianco delle persone più vulnerabili. Per tutta la settimana, dal 5 all'11 maggio, infatti, saranno promosse in tutta la Sicilia una serie iniziative rivolte a cittadini, istituzioni e volontari. I comitati territoriali esporranno bandiere Cri nei Palazzi di città dei propri territori e organizzeranno dei 'Cri Village', spazi di incontro e sensibilizzazione. La bandiera della Croce rossa italiana sarà esposta anche a Palazzo d'Orleans, sede della Presidenza della Regione siciliana a Palermo, mentre il 7 e l'8 maggio il Teatro Massimo sarà illuminato di rosso. Sempre a Palermo, lunedì prossimo, a Palazzo dei Normanni, si svolgerà un convegno dal titolo 'Una Croce sulla Violenza' promosso dal Comitato regionale Cri Sicilia. Il focus sarà sulla violenza di genere con l'obiettivo di rafforzare la rete tra istituzioni (forze dell'ordine, sanità, scuola, procura, servizi sociali) e sensibilizzare oltre 130 studenti su un fenomeno drammaticamente in crescita. Martedì 6 maggio, invece, al Real Teatro Santa Cecilia di Palermo, andrà in scena la prima edizione del Gala Idea, organizzato dal Comitato regionale, durante il quale momenti d'intrattenimento con musica e cabaret si alterneranno alle premiazioni che valorizzano i progetti più significativi dei Comitati Cri nelle categorie: innovazione, dedizione, eccellenza, azione. Alla Biblioteca Fardelliana, a Trapani, invece, mercoledì 7 maggio si terrà il convegno 'Essere costruttori di pace' e sarà apposto il primo 'Scudo blu' della Sicilia, simbolo giuridico per la protezione dei beni culturali secondo la Convenzione dell'Aja del 1954. Il convegno affronterà i temi del diritto internazionale umanitario, della tutela del patrimonio e del ruolo dei giovani nel peacebuilding. Sabato 10 maggio, infine, dalle 15, al porto di Palermo, in occasione della sosta della nave della Marina militare italiana, Amerigo Vespucci, avrà luogo un momento istituzionale con uno scambio di bandiere tra ufficiali di Marina e rappresentanti del Comitato regionale Cri. Seguirà una visita guidata per 50 volontari.