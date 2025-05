"Vespucci Incontra", questo il titolo dell'iniziativa promossa dal Ministero della Difesa e da quello della Cultura.

"Con la formula del 'Vespucci incontra' qui a Reggio Calabria, il Vespucci incontra i Bronzi di Riace - ha spiegato - Luca Andreoli, Amministratore delegato di Difesa Servizi Spa, società in house del Ministero della Difesa -. La formula prevede ingressi calmierati per tutti quelli che desiderano vedere questi due straordinari e unici reperti archeologici e siamo ben felici di poter agevolare questo desiderio. Nei giorni in cui il Vespucci farà tappa a Reggio Calabria, il Museo Archeologico Nazionale osserverà orari di apertura straordinari".

"Questo - ha detto il presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto - è il risultato di un confronto tra me e l'AD di Difesa Servizi S.p.A. che ringrazio e sono anche grato al ministero della Cultura ed al Museo Nazionale della Magna Grecia, perché il Vespucci, che è universalmente riconosciuto come un'eccellenza italiana, deve essere anche veicolo per far conoscere altre eccellenze italiane. In Calabria ne abbiamo moltissime, come i Bronzi di Riace che sono un attrattore turistico di primaria importanza per tutto il Paese. È bello che Vespucci e Bronzi si incontri qui a Reggio".

"Accanto all'ingresso agevolato per la visita al Museo Nazionale, lanciamo in questa occasione la firma di un protocollo nazionale che la società Difesa e Servizi S.p.A. ha firmato venerdì scorso con la Direzionale nazionale Musei diretta dal prof. Mauro Osanna - ha affermato il direttore del Museo nazionale di Reggio Calabria Fabrizio Sudano -. Accordo che permetterà nelle 15 tappe italiane del Tour Mediterraneo Vespucci, a tutti i visitatori che ne faranno richiesta di visitare i luoghi della cultura di questa città. Una eccellenza italiana che incontra le eccellenze italiane culturali. Un compimento unico per la missione culturale e diplomatica della Vespucci".